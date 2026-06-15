Чемпионат мира15 июня 2026, 22:55 | Обновлено 15 июня 2026, 23:00
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Бельгия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы G чемпионата мира 2026
15 июня 2026, 22:55 | Обновлено 15 июня 2026, 23:00
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15 июня проходит матч первого тура группы G чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.
Команды играют на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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ЧМ-2026. Группа G
Первый тур. 15 июня
Бельгия – Египет – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Ашур, 20
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Ашур, 20 мин.
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