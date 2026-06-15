Бельгия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 июня проходит матч первого тура группы G чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.

Команды играют на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа G

Первый тур. 15 июня

Бельгия – Египет – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Ашур, 20

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Ашур, 20 мин.