Испания – Кабо-Верде. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
15 июня состоится матч первого тура группы Н чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Испании и Кабо-Верде.
Принимает поединок арена «Мерседес-Бенц Стадиум» в американском городе Атланта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Позже их соперники по группе, Уругвай и Саудовская Аравия, сойдутся в очной дуэли.
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026. Группа Н, 1-й тур, 15 июня
Испания – Кабо-Верде – 0:0 (обновляется)
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