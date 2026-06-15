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  4. Испания – Кабо-Верде. Видео голов и обзор (обновляется)
Чемпионат мира
15 июня 2026, 19:17 |
395
0

Испания – Кабо-Верде. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

15 июня 2026, 19:17 |
395
0
Испания – Кабо-Верде. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня состоится матч первого тура группы Н чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Испании и Кабо-Верде.

Принимает поединок арена «Мерседес-Бенц Стадиум» в американском городе Атланта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Позже их соперники по группе, Уругвай и Саудовская Аравия, сойдутся в очной дуэли.

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026. Группа Н, 1-й тур, 15 июня
Испания – Кабо-Верде – 0:0 (обновляется)

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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