Моуриньо поставил крест на игроке Реала. Клуб попрощается с ним

Испанский защитник «Реала» Рауль Асенсио может сменить клуб. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, новый главный тренер «королевского клуба» Жозе Моуриньо не рассчитывает на 22-летнего футболиста. В клубе планируют с ним расстаться.

В прошедшем сезоне на счету Рауля Асенсио 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал лидера «Челси».