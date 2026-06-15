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  4. Моуриньо поставил крест на игроке Реала. Клуб попрощается с ним
Испания
15 июня 2026, 14:23 | Обновлено 15 июня 2026, 14:25
1827
2

Моуриньо поставил крест на игроке Реала. Клуб попрощается с ним

Рауль Асенсио не входит в планы португальского специалиста

15 июня 2026, 14:23 | Обновлено 15 июня 2026, 14:25
1827
2 Comments
Моуриньо поставил крест на игроке Реала. Клуб попрощается с ним
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио
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Испанский защитник «Реала» Рауль Асенсио может сменить клуб. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, новый главный тренер «королевского клуба» Жозе Моуриньо не рассчитывает на 22-летнего футболиста. В клубе планируют с ним расстаться.

В прошедшем сезоне на счету Рауля Асенсио 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал лидера «Челси».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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не треба поспішати з висновками шо його точно продадуть,
бо планувати розлучитись не означає шо це відбудеться.
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наконец может избавятся от этого клоуна
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