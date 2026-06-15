Испания15 июня 2026, 14:23 | Обновлено 15 июня 2026, 14:25
1827
2
Моуриньо поставил крест на игроке Реала. Клуб попрощается с ним
Рауль Асенсио не входит в планы португальского специалиста
15 июня 2026, 14:23 | Обновлено 15 июня 2026, 14:25
1827
Подпишитесь на новости Sport.ua
Испанский защитник «Реала» Рауль Асенсио может сменить клуб. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, новый главный тренер «королевского клуба» Жозе Моуриньо не рассчитывает на 22-летнего футболиста. В клубе планируют с ним расстаться.
В прошедшем сезоне на счету Рауля Асенсио 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал лидера «Челси».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2026, 14:30 0
Сабри Лямуши покинул сборную Туниса
Хоккей | 15 июня 2026, 06:15 9
Каролина закрыла серию с Вегасом
Бокс | 15.06.2026, 08:59
Футбол | 15.06.2026, 10:41
Футбол | 14.06.2026, 17:39
Популярные новости
14.06.2026, 06:22
14.06.2026, 17:40 8
14.06.2026, 02:32 1
Футбол
14.06.2026, 21:14
13.06.2026, 09:45 10
14.06.2026, 20:31
13.06.2026, 11:04 21
бо планувати розлучитись не означає шо це відбудеться.