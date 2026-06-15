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  4. Игрок сборной Украины узнал неприятные новости из Англии о своем будущем
Англия
15 июня 2026, 12:27 |
1050
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Игрок сборной Украины узнал неприятные новости из Англии о своем будущем

«Эвертон» может продать 27-летнего защитника Виталия Миколенко, несмотря на продления контракта

15 июня 2026, 12:27 |
1050
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Игрок сборной Украины узнал неприятные новости из Англии о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Бывший исполнительный директор «Эвертона» Кит Вайнес рассказал, что защитник сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть клуб, несмотря на продление контракта:

«Миколенко не является любимцем болельщиков «Эвертона», хотя на самом деле у меня сложилось о нем положительное мнение. Он был важным игроком для команды, и хотя с его стороны иногда случаются ошибки, нельзя сомневаться в его целеустремленности и энергии.

Однако прежде всего речь шла не о том, чтобы предложить ему долгосрочный контракт, а о том, чтобы защитить актив клуба. Потому что если Миколенко решат продать, то он будет иметь определенную ценность.

Этот новый контракт я не обязательно воспринимаю как знак того, что Миколенко останется на позиции левого защитника «Эвертона» на следующие несколько сезонов.

Это лишь знак, что клуб хочет защитить свой актив, именно в этом и состоит смысл продления контракта с украинцем», – признался Вайнес.

Миколенко провел 36 матчей в сезоне, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость 27-летнего защитника составляет 25 миллионов евро.

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Эвертон Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Football Insider
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