Игрок сборной Украины узнал неприятные новости из Англии о своем будущем

Бывший исполнительный директор «Эвертона» Кит Вайнес рассказал, что защитник сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть клуб, несмотря на продление контракта:

«Миколенко не является любимцем болельщиков «Эвертона», хотя на самом деле у меня сложилось о нем положительное мнение. Он был важным игроком для команды, и хотя с его стороны иногда случаются ошибки, нельзя сомневаться в его целеустремленности и энергии.

Однако прежде всего речь шла не о том, чтобы предложить ему долгосрочный контракт, а о том, чтобы защитить актив клуба. Потому что если Миколенко решат продать, то он будет иметь определенную ценность.

Этот новый контракт я не обязательно воспринимаю как знак того, что Миколенко останется на позиции левого защитника «Эвертона» на следующие несколько сезонов.

Это лишь знак, что клуб хочет защитить свой актив, именно в этом и состоит смысл продления контракта с украинцем», – признался Вайнес.

Миколенко провел 36 матчей в сезоне, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость 27-летнего защитника составляет 25 миллионов евро.