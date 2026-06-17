Чемпионат мира17 июня 2026, 01:16 |
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Ирак – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы I чемпионата мира 2026
17 июня 2026, 01:16 |
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17 июня в 01:00 начался поединок группы I на чемпионате мира 2026 между сборными Ирака и Норвегии.
Встретились команды на арене «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США).
В стартовом составе норвежцев вышел звездный форвард Эрлинг Холанд, который дебютирует на турнире.
ЧМ-2026. Группа I
Первый тур. 16 июня
Ирак – Норвегия – 0:0 (обновляется)
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