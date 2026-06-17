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  4. Ирак – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
17 июня 2026, 01:16 |
71
0

Ирак – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы I чемпионата мира 2026

17 июня 2026, 01:16 |
71
0
Ирак – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня в 01:00 начался поединок группы I на чемпионате мира 2026 между сборными Ирака и Норвегии.

Встретились команды на арене «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США).

В стартовом составе норвежцев вышел звездный форвард Эрлинг Холанд, который дебютирует на турнире.

ЧМ-2026. Группа I

Первый тур. 16 июня

Ирак – Норвегия – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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