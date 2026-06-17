Ирак – Норвегия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 июня в 01:00 начался поединок группы I на чемпионате мира 2026 между сборными Ирака и Норвегии.

Встретились команды на арене «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США).

В стартовом составе норвежцев вышел звездный форвард Эрлинг Холанд, который дебютирует на турнире.

ЧМ-2026. Группа I

Первый тур. 16 июня

Ирак – Норвегия – 0:0 (обновляется)