Чемпионат мира15 июня 2026, 02:07 | Обновлено 15 июня 2026, 02:53
123
0
Кот-д'Ивуар – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы Е чемпионата мира 2026
15 июня 2026, 02:07 | Обновлено 15 июня 2026, 02:53
123
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
15 июня в 02:00 стартовал матч Кот-д'Ивуар – Эквадор в первом туре группы E чемпионата мира 2026.
Местом проведения встречи стала арена «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия.
Соперники по группе – Германия и Кюрасао – уже провели свой первый матч: уверенную победу одержали немцы (7:1).
ЧМ-2026. Группа E
Первый тур. 14 июня
Кот-д'Ивуар – Эквадор – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2026, 08:24 4
«Лион» ищет способы удержать украинца
Футбол | 15 июня 2026, 03:19 0
Тарас Михавко удивил своим выбором
Футбол | 15.06.2026, 00:56
Футбол | 14.06.2026, 09:30
Теннис | 14.06.2026, 07:25
Комментарии 0
Популярные новости
14.06.2026, 02:32 1
14.06.2026, 09:01 22
13.06.2026, 07:42
13.06.2026, 01:59 13
13.06.2026, 23:37 10
14.06.2026, 06:22
13.06.2026, 11:04 19
13.06.2026, 09:45 7