Кот-д'Ивуар – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 июня в 02:00 стартовал матч Кот-д'Ивуар – Эквадор в первом туре группы E чемпионата мира 2026.

Местом проведения встречи стала арена «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия.

Соперники по группе – Германия и Кюрасао – уже провели свой первый матч: уверенную победу одержали немцы (7:1).

ЧМ-2026. Группа E

Первый тур. 14 июня

Кот-д'Ивуар – Эквадор – 0:0 (обновляется)