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Чемпионат мира
15 июня 2026, 02:07 | Обновлено 15 июня 2026, 02:53
123
0

Кот-д'Ивуар – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы Е чемпионата мира 2026

15 июня 2026, 02:07 | Обновлено 15 июня 2026, 02:53
123
0
Кот-д'Ивуар – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня в 02:00 стартовал матч Кот-д'Ивуар Эквадор в первом туре группы E чемпионата мира 2026.

Местом проведения встречи стала арена «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия.

Соперники по группе – Германия и Кюрасао – уже провели свой первый матч: уверенную победу одержали немцы (7:1).

ЧМ-2026. Группа E

Первый тур. 14 июня

Кот-д'Ивуар – Эквадор – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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