Нидерланды – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 июня в 23:00 стартовал матч первого тура чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.

Футбольная дуэль проходит на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас (США).

Вместе с Нидерландами и Японией в группе F чемпионата мира выступают сборные Швеции и Туниса.

ЧМ-2026. Группа F

Первый тур. 14 июня

Нидерланды – Япония – 0:0 (обновляется)