Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
14 июня 2026, 23:07 | Обновлено 14 июня 2026, 23:08
1185
0

Нидерланды – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы F чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 23:07 | Обновлено 14 июня 2026, 23:08
1185
0
Нидерланды – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

14 июня в 23:00 стартовал матч первого тура чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.

Футбольная дуэль проходит на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас (США).

Вместе с Нидерландами и Японией в группе F чемпионата мира выступают сборные Швеции и Туниса.

ЧМ-2026. Группа F

Первый тур. 14 июня

Нидерланды – Япония – 0:0 (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол
Швеция – Тунис. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию
сборная Японии по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Бокс | 14 июня 2026, 09:13 0
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом

Джесси Родригес нокаутировал Антонио Варгаса и завоевал титул WBA в весовой категории до 53,5 кг

Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Теннис | 14 июня 2026, 07:25 10
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса

Векич и Радукану разыграют трофей в Британии, а Монтгомери и Крейчикова – в Нидерландах

Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Футбол | 14.06.2026, 11:58
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 14.06.2026, 23:32
Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Бундестим уничтожил дебютанта. Германия забила семь голов в ворота Кюрасао
Футбол | 14.06.2026, 22:00
Бундестим уничтожил дебютанта. Германия забила семь голов в ворота Кюрасао
Бундестим уничтожил дебютанта. Германия забила семь голов в ворота Кюрасао
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 9
Бокс
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
13.06.2026, 07:42
Бокс
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 12
Футбол
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 22
Футбол
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
13.06.2026, 06:45
Футбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 4
Футбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем