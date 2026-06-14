Чемпионат мира14 июня 2026, 23:07 | Обновлено 14 июня 2026, 23:08
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Нидерланды – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы F чемпионата мира 2026
14 июня 2026, 23:07 | Обновлено 14 июня 2026, 23:08
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14 июня в 23:00 стартовал матч первого тура чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.
Футбольная дуэль проходит на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас (США).
Вместе с Нидерландами и Японией в группе F чемпионата мира выступают сборные Швеции и Туниса.
ЧМ-2026. Группа F
Первый тур. 14 июня
Нидерланды – Япония – 0:0 (обновляется)
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