Чемпионат мира14 июня 2026, 07:05 | Обновлено 14 июня 2026, 07:40
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Австралия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026
14 июня 2026, 07:05 | Обновлено 14 июня 2026, 07:40
428
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14 июня проходит матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.
Команды играют на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Стартовый свисток прозвучал в 07:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа В
Первый тур. 14 июня
Австралия – Турция – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Иранкунда, 27
(новость обновляется)
Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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