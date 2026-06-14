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Чемпионат мира
14 июня 2026, 07:05 | Обновлено 14 июня 2026, 07:40
428
0

Австралия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 07:05 | Обновлено 14 июня 2026, 07:40
428
0
Австралия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня проходит матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.

Команды играют на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Стартовый свисток прозвучал в 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа В

Первый тур. 14 июня

Австралия – Турция – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Иранкунда, 27

(новость обновляется)

Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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сборная Австралии по футболу сборная Турции по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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