Чемпионат мира14 июня 2026, 04:41 |
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Гаити – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026
14 июня 2026, 04:41 |
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14 июня в 04:00 начался поединок Гаити и Шотландии в первом туре группы С на чемпионате мира-2026.
Местом встречи стала арена «Бостон Стэдиум» в американском Фоксборо.
Их соперники по группе – Бразилия и Марокко – провели личную дуэль вничью (1:1).
ЧМ-2026. Группа С
Первый тур. 14 июня
Гаити – Шотландия – 0:1 (обновляется)
Гол: Макгинн, 28
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