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  4. Гаити – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
14 июня 2026, 04:41 |
63
0

Гаити – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 04:41 |
63
0
Гаити – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня в 04:00 начался поединок Гаити и Шотландии в первом туре группы С на чемпионате мира-2026.

Местом встречи стала арена «Бостон Стэдиум» в американском Фоксборо.

Их соперники по группе – Бразилия и Марокко – провели личную дуэль вничью (1:1).

ЧМ-2026. Группа С

Первый тур. 14 июня

Гаити – Шотландия – 0:1 (обновляется)

Гол: Макгинн, 28

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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