Гаити – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 июня в 04:00 начался поединок Гаити и Шотландии в первом туре группы С на чемпионате мира-2026.

Местом встречи стала арена «Бостон Стэдиум» в американском Фоксборо.

Их соперники по группе – Бразилия и Марокко – провели личную дуэль вничью (1:1).

ЧМ-2026. Группа С

Первый тур. 14 июня

Гаити – Шотландия – 0:1 (обновляется)

Гол: Макгинн, 28