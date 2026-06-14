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Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:54 |
34
0

ЧМ-2026: исторический дебют. Объявлены составы на матч Гаити – Шотландия

Встреча первого тура группы С начнется в ночь на 14 июня в 04:00 по Киеву

14 июня 2026, 02:54 |
34
0
ЧМ-2026: исторический дебют. Объявлены составы на матч Гаити – Шотландия
Себастьян Минье и Стив Кларк
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Тренеры сборных Гаити и Шотландии – Себастьян Минье и Стив Кларк – определились со стартовыми составами на матч первого тура группы C чемпионата мира 2026.

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Местом встречи станет арена «Жиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Старт матча – в 04:00 по киевскому времени.

Сборная Гаити впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира, тогда как Шотландия в девятый раз выступит на мундиале.

Ранее команды ни разу не встречались между собой на футбольном поле.

Стартовые составы на матч Гаити – Шотландия:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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