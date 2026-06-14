Чемпионат мира14 июня 2026, 01:57 | Обновлено 14 июня 2026, 02:02
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Бразилия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026
14 июня 2026, 01:57 | Обновлено 14 июня 2026, 02:02
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14 июня в 01:00 стартовал матч первого тура группы С чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.
Команды встретились на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.
ЧМ-2026. Группа С
Первый тур. 14 июня
Бразилия – Марокко – 1:1 (обновляется)
Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Сайбари, 21
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