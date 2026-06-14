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Чемпионат мира
14 июня 2026, 01:57 | Обновлено 14 июня 2026, 02:02
243
0

Бразилия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 01:57 | Обновлено 14 июня 2026, 02:02
243
0
Бразилия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня в 01:00 стартовал матч первого тура группы С чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Команды встретились на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.

ЧМ-2026. Группа С

Первый тур. 14 июня

Бразилия – Марокко – 1:1 (обновляется)

Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Сайбари, 21

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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