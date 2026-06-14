Бразилия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 июня в 01:00 стартовал матч первого тура группы С чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Команды встретились на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.

ЧМ-2026. Группа С

Первый тур. 14 июня

Бразилия – Марокко – 1:1 (обновляется)

Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Сайбари, 21