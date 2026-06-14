ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Швейцарией и Катаром
Лучшим футболистом поединка стал Махмуд Абунада, вратарь сборной Катара
Вечером 13 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 с участием сборных Катара и Швейцарии.
Поединок на стадионе Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния) завершился вничью (1:1)
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На 17-й минуте Брель Эмболо реализовал пенальти для швейцарцев, а Буалем Хухи сравнял счет на 90+4 минуте для сборной Катара.
Лучшим игроком матча назван Махмуд Абунада, вратарь сборной Катара
Турнирное положение: Швейцария, Канада, Катар, Босния и Герцеговина (по 1 очку, мячи 1:1).
Чемпионат мира 2026. Группа B. 1-й тур, 13 июня 2026
Санта-Клара (штат Калифорния), Ливайс Стэдиум
22:00. Катар – Швейцария – 1:1
Гол: Буалем Хухи, 90+4 – Брель Эмболо, 17 (пен)
ФОТО. Лучшим игроком матча стал Махмуд Абунада, вратарь сборной Катара
Видео голов и обзор матча
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