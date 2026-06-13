Чемпионат мира13 июня 2026, 22:05 | Обновлено 13 июня 2026, 22:35
173
0
Катар – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы B чемпионата мира 2026
13 июня 2026, 22:05 | Обновлено 13 июня 2026, 22:35
173
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
13 июня проходит матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии.
Команды играют на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа B
Первый тур. 13 июня
Катар – Швейцария – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Эмболо, 17 (пен.)
(новость обновляется)
Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2026, 09:17 1
Михавко интересует «Бенфику»
Футбол | 13 июня 2026, 16:23 10
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня
Футбол | 13.06.2026, 00:17
Футбол | 13.06.2026, 21:22
Футбол | 13.06.2026, 19:02
Комментарии 0
Популярные новости
12.06.2026, 10:09 3
12.06.2026, 09:45 15
11.06.2026, 20:00 14
13.06.2026, 08:40 10
12.06.2026, 05:26 2
12.06.2026, 11:08 18
12.06.2026, 12:57 12
11.06.2026, 18:13