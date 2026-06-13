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Чемпионат мира
13 июня 2026, 22:05 | Обновлено 13 июня 2026, 22:35
173
0

Катар – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы B чемпионата мира 2026

13 июня 2026, 22:05 | Обновлено 13 июня 2026, 22:35
173
0
Катар – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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13 июня проходит матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии.

Команды играют на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа B

Первый тур. 13 июня

Катар – Швейцария – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Эмболо, 17 (пен.)

(новость обновляется)

Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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