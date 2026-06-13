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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 23:43 | Обновлено 13 июня 2026, 23:44
428
0

Заря подписала бывшего защитника сборной Украины

Василий Кравец покинет Металлист 1925

13 июня 2026, 23:43 | Обновлено 13 июня 2026, 23:44
428
0
Заря подписала бывшего защитника сборной Украины
ФК Металлист 1925
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Украинский левый защитник харьковского «Металлиста 1925» Василий Кравец перейдет в луганскую «Зарю», сообщает информационный сайт болельщиков клуба.

По информации источника, о трансфере 28-летнего футболиста, который в свое время вызывался в национальную сборную Украины, будет объявлено в ближайшее время. Детали перехода пока неизвестны.

В сезоне 2025/26 Василий Кравец не провел ни одного матча, так как был отстранен от команды решением тренера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Василием Кравцем интересуется «Эпицентр».

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Василий Кравец Металлист 1925 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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