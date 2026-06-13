Заря подписала бывшего защитника сборной Украины
Василий Кравец покинет Металлист 1925
Украинский левый защитник харьковского «Металлиста 1925» Василий Кравец перейдет в луганскую «Зарю», сообщает информационный сайт болельщиков клуба.
По информации источника, о трансфере 28-летнего футболиста, который в свое время вызывался в национальную сборную Украины, будет объявлено в ближайшее время. Детали перехода пока неизвестны.
В сезоне 2025/26 Василий Кравец не провел ни одного матча, так как был отстранен от команды решением тренера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Василием Кравцем интересуется «Эпицентр».
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