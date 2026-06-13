Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал

Защитник сборной Украины и действующего победителя Лиги чемпионов французского «ПСЖ» Илья Забарный попал в сферу интересов «Ливерпуля» в преддверии летнего трансферного окна.

По информации источника, мерсисайдцы оценивают кандидатуру украинца как один из вариантов для усиления центра обороны после ухода Ибраима Конате в «Реал».

В прошлом сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Забарного может подписать чемпион Турции «Галатасарай».