Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Ливерпуль изучает возможность трансфера украинца
Защитник сборной Украины и действующего победителя Лиги чемпионов французского «ПСЖ» Илья Забарный попал в сферу интересов «Ливерпуля» в преддверии летнего трансферного окна.
По информации источника, мерсисайдцы оценивают кандидатуру украинца как один из вариантов для усиления центра обороны после ухода Ибраима Конате в «Реал».
В прошлом сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Забарного может подписать чемпион Турции «Галатасарай».
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