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Англия
13 июня 2026, 22:02 | Обновлено 13 июня 2026, 22:37
1176
0

Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал

Ливерпуль изучает возможность трансфера украинца

13 июня 2026, 22:02 | Обновлено 13 июня 2026, 22:37
1176
0
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Защитник сборной Украины и действующего победителя Лиги чемпионов французского «ПСЖ» Илья Забарный попал в сферу интересов «Ливерпуля» в преддверии летнего трансферного окна.

По информации источника, мерсисайдцы оценивают кандидатуру украинца как один из вариантов для усиления центра обороны после ухода Ибраима Конате в «Реал».

В прошлом сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Забарного может подписать чемпион Турции «Галатасарай».

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Ибраима Конате Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник
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