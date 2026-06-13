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  4. Рома отримала офіційну пропозицію щодо трансферу Довбика і надала відповідь
Италия
13 июня 2026, 23:22 |
1081
0

Рома отримала офіційну пропозицію щодо трансферу Довбика і надала відповідь

«Вовки» торгуються з «Трабзонспором»

13 июня 2026, 23:22 |
1081
0
Рома отримала офіційну пропозицію щодо трансферу Довбика і надала відповідь
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Майбутнє українського форварда Артема Довбика в «Ромі» залишається невизначеним. «Трабзонспор» вже розпочав роботу над можливим трансфером нападника.

Повідомляється, що турецький клуб звернувся до римлян із пропозицією близько 10 мільйонів євро. Втім, у «Ромі» вважають таку суму недостатньою та не готові відпускати українця на таких умовах. Однак в клубі далі зрозуміти, що готові розпрощатися з українцем, якщо надійде покращне пропозиція.

Нагадаємо, раніше в іспанській пресі також повідомлялося про інтерес до Довбика з боку «Вільярреала» та «Бетіс».

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Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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