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Чемпионат мира
13 июня 2026, 06:40 | Обновлено 13 июня 2026, 06:54
497
0

Таблицы ЧМ-2026. Старт в группах B и D: сборная США стартовала с разгрома

Американцы разобрали Парагвай со счетом 4:1, Канада и Босния расписали ничью (1:1)

13 июня 2026, 06:40 | Обновлено 13 июня 2026, 06:54
497
0
Таблицы ЧМ-2026. Старт в группах B и D: сборная США стартовала с разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 по футболу завершен второй игровой день.

В ночь на 13 июня сборная США разгромила Парагвай со счетом 4:1 в стартовом матче группы D.

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Голами за подопечные Маурисио Почеттино отличились Дамьян Бобадилья (автогол), Флориана Балогун (дубль) и Джованни Рейна. Единственный мяч для парагвайцев оформил Маурисио.

США и Парагвай выступают в одном квартете с командами Турции и Австралии, которые проведут свое очное противостояние 14 июня (07:00).

  • Турнирное положение в группе D: США (3), Австралия (0), Турция (0), Парагвай (0)

Вечером 12 июня на мундиале в группе B также стартовала еше одна страна-хозяйка – Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.

Первыми забили боснийцы – на 21-й минуте отличился Йово Лукич. Канадцам удалось сравнять на 78-й усилиями Кайла Ларина.

Канада и БиГ попали в квартет B вместе со сборными Швейцарии и Катара. Швейцарцы и катарцы сыграют между собой 13 числа (22:00).

  • Турнирное положение в группе B: Канада (1), Босния и Герцеговина (1), Катар (0), Швейцария (0)

Чемпионат мира 2026 по футболу

Группа B. Первый тур. 12 июня

  • Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21

Группа D. Первый тур, 13 июня

  • США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Таблица группы B

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Канада 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
2 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
Полная таблица

Таблица группы D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 1 1 0 0 4 - 1 19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
2 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
4 Парагвай 1 0 0 1 1 - 4 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 0
Полная таблица

Инфографика

ЧМ-2026. Таблицы всех групп

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ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Канады по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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