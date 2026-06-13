Таблицы ЧМ-2026. Старт в группах B и D: сборная США стартовала с разгрома
Американцы разобрали Парагвай со счетом 4:1, Канада и Босния расписали ничью (1:1)
На чемпионате мира 2026 по футболу завершен второй игровой день.
В ночь на 13 июня сборная США разгромила Парагвай со счетом 4:1 в стартовом матче группы D.
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Голами за подопечные Маурисио Почеттино отличились Дамьян Бобадилья (автогол), Флориана Балогун (дубль) и Джованни Рейна. Единственный мяч для парагвайцев оформил Маурисио.
США и Парагвай выступают в одном квартете с командами Турции и Австралии, которые проведут свое очное противостояние 14 июня (07:00).
- Турнирное положение в группе D: США (3), Австралия (0), Турция (0), Парагвай (0)
Вечером 12 июня на мундиале в группе B также стартовала еше одна страна-хозяйка – Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.
Первыми забили боснийцы – на 21-й минуте отличился Йово Лукич. Канадцам удалось сравнять на 78-й усилиями Кайла Ларина.
Канада и БиГ попали в квартет B вместе со сборными Швейцарии и Катара. Швейцарцы и катарцы сыграют между собой 13 числа (22:00).
- Турнирное положение в группе B: Канада (1), Босния и Герцеговина (1), Катар (0), Швейцария (0)
Чемпионат мира 2026 по футболу
Группа B. Первый тур. 12 июня
- Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21
Группа D. Первый тур, 13 июня
- США – Парагвай – 4:1
Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73
Таблица группы B
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|3
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
Таблица группы D
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|2
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|3
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|0
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ЧМ-2026. Таблицы всех групп
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