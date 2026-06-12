Канада – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 июня проходит матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Команды играют на стадионе Бимо Филд в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа B

Первый тур. 12 июня

Канада – Босния и Герцеговина – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Лукич, 21

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Лукич, 21 мин.