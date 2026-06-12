Чемпионат мира12 июня 2026, 22:41 |
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Канада – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы B чемпионата мира 2026
12 июня 2026, 22:41 |
2395
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12 июня проходит матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.
Команды играют на стадионе Бимо Филд в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа B
Первый тур. 12 июня
Канада – Босния и Герцеговина – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Лукич, 21
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Лукич, 21 мин.
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