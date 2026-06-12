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12 июня 2026, 21:22 |
2339
0

Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал, какое у него гражданство

Бывший футболист сборной Украины опроверг, что работает на российские спецслужбы

12 июня 2026, 21:22 |
2339
0
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал, какое у него гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук
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Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал появившуюся в последнее время в СМИ информацию о его предполагаемых связях с российскими спецслужбами.

«Комментировать бред и фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто распространяет такие истории. Стараюсь их не читать и не смотреть, хотя иногда эта информация все равно до меня доходит.

Гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», – подчеркнул Тимощук.

После начала полномасштабной войны Тимощук не покинул россию и продолжил работу в тренерском штабе «зенита», из-за чего неоднократно становился объектом критики со стороны украинского футбольного сообщества.

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Анатолий Тимощук
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
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