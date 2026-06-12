Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал, какое у него гражданство

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал появившуюся в последнее время в СМИ информацию о его предполагаемых связях с российскими спецслужбами.

«Комментировать бред и фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто распространяет такие истории. Стараюсь их не читать и не смотреть, хотя иногда эта информация все равно до меня доходит.

Гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», – подчеркнул Тимощук.

После начала полномасштабной войны Тимощук не покинул россию и продолжил работу в тренерском штабе «зенита», из-за чего неоднократно становился объектом критики со стороны украинского футбольного сообщества.