Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал, какое у него гражданство
Бывший футболист сборной Украины опроверг, что работает на российские спецслужбы
Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал появившуюся в последнее время в СМИ информацию о его предполагаемых связях с российскими спецслужбами.
«Комментировать бред и фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто распространяет такие истории. Стараюсь их не читать и не смотреть, хотя иногда эта информация все равно до меня доходит.
Гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», – подчеркнул Тимощук.
После начала полномасштабной войны Тимощук не покинул россию и продолжил работу в тренерском штабе «зенита», из-за чего неоднократно становился объектом критики со стороны украинского футбольного сообщества.
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