Чемпионат мира12 июня 2026, 06:24 | Обновлено 12 июня 2026, 06:29
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ВИДЕО. Ассист с аута: как Чехия забила Южной Кореи в матче чемпионата мира
Ладислав Крейчи вывел чехов вперед на 59-й минуте поединка 1-го тура группы A
12 июня 2026, 06:24 | Обновлено 12 июня 2026, 06:29
283
0
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Сборная Чехии вышла вперед в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против команды Южной Кореи.
На 59-й минуте отличился Ладислав Крейчи, 1:0. Ассист с аута отдал Владимир Цоуфал.
❗️ ВИДЕО. Ассист с аута: как Чехия забила Южной Кореи в матче чемпионата мира
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