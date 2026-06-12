Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ассист с аута: как Чехия забила Южной Кореи в матче чемпионата мира
Чемпионат мира
12 июня 2026, 06:24 | Обновлено 12 июня 2026, 06:29
283
0

ВИДЕО. Ассист с аута: как Чехия забила Южной Кореи в матче чемпионата мира

Ладислав Крейчи вывел чехов вперед на 59-й минуте поединка 1-го тура группы A

12 июня 2026, 06:24 | Обновлено 12 июня 2026, 06:29
283
0
ВИДЕО. Ассист с аута: как Чехия забила Южной Кореи в матче чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Чехии вышла вперед в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против команды Южной Кореи.

На 59-й минуте отличился Ладислав Крейчи, 1:0. Ассист с аута отдал Владимир Цоуфал.

❗️ ВИДЕО. Ассист с аута: как Чехия забила Южной Кореи в матче чемпионата мира

По теме:
ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили
ВИДЕО. Красиво уложил: Южная Корея довольно быстро сравняла счет с Чехией
США – Парагвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Владимир Цоуфал Ладислав Крейчи видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Чехии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Бокс | 11 июня 2026, 10:12 0
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком

Александр недавно победил Рико в 11-м раунде

Их звездный шанс. За кем из молодых футболистов стоит следить на ЧМ-2026?
Футбол | 12 июня 2026, 00:54 5
Их звездный шанс. За кем из молодых футболистов стоит следить на ЧМ-2026?
Их звездный шанс. За кем из молодых футболистов стоит следить на ЧМ-2026?

Поговорим о молодежи, за которой будущее игры…

Источник: Мудрик похоронил свою карьеру в Английской Премьер-лиге
Футбол | 12.06.2026, 06:02
Источник: Мудрик похоронил свою карьеру в Английской Премьер-лиге
Источник: Мудрик похоронил свою карьеру в Английской Премьер-лиге
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 20:00
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11.06.2026, 08:30
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 52
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем