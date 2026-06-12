ВИДЕО. Ассист с аута: как Чехия забила Южной Кореи в матче чемпионата мира

На 59-й минуте отличился Ладислав Крейчи , 1:0. Ассист с аута отдал Владимир Цоуфал.

Сборная Чехии вышла вперед в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против команды Южной Кореи .

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