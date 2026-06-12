Чемпионат мира12 июня 2026, 05:05 |
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Южная Корея – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы А ЧМ-2026
12 июня 2026, 05:05 |
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12 июня проходит матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.
Команды играют на арене Эстадио Акрон в Сапопан. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа А
Первый тур. 12 июня
Южная Корея – Чехия – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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