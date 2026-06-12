Южная Корея – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 июня проходит матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.

Команды играют на арене Эстадио Акрон в Сапопан. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 12 июня

Южная Корея – Чехия – 0:0 (матч продолжается)

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Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция