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Чемпионат мира
12 июня 2026, 05:05 |
82
0

Южная Корея – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы А ЧМ-2026

12 июня 2026, 05:05 |
82
0
Южная Корея – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июня проходит матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.

Команды играют на арене Эстадио Акрон в Сапопан. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 12 июня

Южная Корея – Чехия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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