Чемпионат мира11 июня 2026, 23:10 |
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Мексика – Южная Африка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча-открытия чемпионата мира 2026
11 июня 2026, 23:10 |
1603
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11 июня стартовал матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки.
Команды проводят поединок первого тура группы А на стадионе Ацтека в городе Мехико. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа А
Первый тур. 11 июня
Мексика – Южная Африка – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Киньонес, 9
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Киньонес, 9 мин.
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