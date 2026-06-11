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Чемпионат мира
11 июня 2026, 23:10 |
1603
0

Мексика – Южная Африка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча-открытия чемпионата мира 2026

11 июня 2026, 23:10 |
1603
0
Мексика – Южная Африка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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11 июня стартовал матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки.

Команды проводят поединок первого тура группы А на стадионе Ацтека в городе Мехико. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 11 июня

Мексика – Южная Африка – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Киньонес, 9

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Киньонес, 9 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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