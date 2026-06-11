Жирона определилась с ценой Цыганкова. Он должен уйти

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джоней Амаро.

По информации источника, «красно-белые» будут готовы расстаться с 28-летним футболистом за компенсацию в размере 15 миллионов евро. Сам игрок настроен уйти.

Ожидается, что Виктор сменит клуб и проведет следующий сезон за пределами Испании.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется «Эспаньол».