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  4. Жирона определилась с ценой Цыганкова. Он должен уйти
Испания
11 июня 2026, 21:18 |
573
0

Жирона определилась с ценой Цыганкова. Он должен уйти

Каталонский клуб готов продать Виктора за 15 миллионов евро

11 июня 2026, 21:18 |
573
0
Жирона определилась с ценой Цыганкова. Он должен уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джоней Амаро.

По информации источника, «красно-белые» будут готовы расстаться с 28-летним футболистом за компенсацию в размере 15 миллионов евро. Сам игрок настроен уйти.

Ожидается, что Виктор сменит клуб и проведет следующий сезон за пределами Испании.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется «Эспаньол».

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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