Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона готовит большие большие изменения. Фаны будут довольны
Испания
13 июня 2026, 20:14 | Обновлено 13 июня 2026, 20:18
622
0

Жирона готовит большие большие изменения. Фаны будут довольны

Клуб продолжит реконструкцию арены и снизит цены

13 июня 2026, 20:14 | Обновлено 13 июня 2026, 20:18
622
0
Жирона готовит большие большие изменения. Фаны будут довольны
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

По информации СМИ, после вылета в Сегунду руководство Жироны продолжает поиск тренера, а также разбирается с тем, каким будет состав во втором дивизионе.

Клуб в качестве извинения перед болельщикам снизил цену на абонементы – на 35-50% в зависимости от места.

Кроме того, вместимость стадиона будет уменьшена до 13,5 тысяч человек, однако Жирона обещает продолжить реконструкцию арены, которая началась задолго до того, как команда неожиданно вылетела из элиты.

Деньги на реконструкцию уже есть.

Ранее сообщалось, что Жирона готовится к продаже украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

По теме:
Цыганков обратился с просьбой к Трабзонспору после разговора с тренером
«Только позитив». Пищур высказался об украинцах, играющих в Жироне
«Быстрее закрепиться в составе». Пищур назвал свои цели в Жироне
Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат Александр Пищур-младший
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера
Футбол | 13 июня 2026, 17:53 1
Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера
Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера

«Динамо» продолжает диалог с Эриком Рамиресом

В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13 июня 2026, 09:45 6
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор

Бражко и Волошин поженились в один день

Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Футбол | 13.06.2026, 00:11
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Футбол | 13.06.2026, 12:02
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании голкипера
Футбол | 13.06.2026, 13:37
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании голкипера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
12.06.2026, 02:32
Бокс
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 9
Футбол
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 32
Футбол
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
12.06.2026, 05:42 3
Бокс
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем