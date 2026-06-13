Жирона готовит большие большие изменения. Фаны будут довольны

По информации СМИ, после вылета в Сегунду руководство Жироны продолжает поиск тренера, а также разбирается с тем, каким будет состав во втором дивизионе.

Клуб в качестве извинения перед болельщикам снизил цену на абонементы – на 35-50% в зависимости от места.

Кроме того, вместимость стадиона будет уменьшена до 13,5 тысяч человек, однако Жирона обещает продолжить реконструкцию арены, которая началась задолго до того, как команда неожиданно вылетела из элиты.

Деньги на реконструкцию уже есть.

Ранее сообщалось, что Жирона готовится к продаже украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.