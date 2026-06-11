Владислав КАБАЕВ: «Я не играл за Динамо в течении последних 4-5 месяцев»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев поделился эмоциями от встречи с болельщиками и рассказал об ожиданиях от летних сборов и нового сезона.

– «Динамо» проводит встречу с болельщиками накануне летнего сбора. Какие впечатления от этого мероприятия?

– «Динамо» не в первый раз организует такие мероприятия, и я очень рад участвовать в них. Пришло много болельщиков, особенно детей. Когда был малым, таких мероприятий не было, и футболистов удавалось увидеть только по телевизору.

Я вижу счастье в глазах детишек, а их родители обращаются к нам за советами, как добиться успеха – это очень приятно. Перед началом сезона такие встречи наполняют энергией, ведь знаешь, что играешь ради фанатов. Я всегда открыт для такого диалога.

– Перерыв между предыдущим сезоном и сборами в этом году оказался короче. Как провели отпуск?

– Я не играл на протяжении последних 4-5 месяцев из-за травмы, но не могу сказать, что много отдыхал, ведь проходил восстановление. Отдыхал дома, но и работал. С нетерпением жду работы с мячом на поле. Если бы мы стали чемпионами, то перерыв был бы длиннее, но сами виноваты в том, как все сложилось.

– Вы готовитесь к возвращению после травмы. В новом сезоне можно ожидать нового Кабаева?

– Конечно, я мог бы сказать громкие слова, но мне 30, я уже опытный футболист. Да, много пропустил, понимаю, что молодежь уже наступает на пятки.

Однако есть пример Андрея Ярмоленко – если тебе доверяют, и ты приносишь пользу команде, то на возраст никто не будет смотреть. Просто нужно постоянно совершенствоваться и стараться максимально отдаваться футболу, а футбол полностью за это вознаградит.

– Так рано летний сборы в «Динамо» давно не начинались. Это повлияет на подготовку команды?

– Нет, это никак не повлияет на нас. В позапрошлом году мы имели опыт матчей Лиги Европы в январе. Все нормально, мы зависим от этого графика, и поэтому подстраиваемся под него.

– Предстоящий сезон особенный для «Динамо» – клуб будет праздновать 100-летие. Эта дата дает особую настройку перед новым сезоном?

– Когда одеваешь футболку «Динамо», чувствуешь всю ответственность. «Динамо» всегда должно быть среди лучших, особенно в такую ​​дату. Мы понимаем это и стараемся делать все, чтобы улучшить результаты в этом сезоне.

– 11 июня стартует чемпионат мира. Планируете смотреть матчи? За кого будете болеть на турнире?

– С возрастом меньше удается смотреть футбол, ведь необходимо уделить время детям. Да и вообще не слишком много свободного времени. Кроме этого, матчи чемпионата мира будут играть поздно по европейскому времени, и в этот период на сборах я буду отдыхать после двух тренировок в день.

Если представится возможность, то, конечно, будем с ребятами смотреть. Чемпионат мира – это высокий уровень, все мечтают попасть на турнир. Фаворита не могу назвать. Думаю, на этот раз стоит ожидать много сенсаций, – подытожил Кабаев.