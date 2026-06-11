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Португалия
11 июня 2026, 22:02 | Обновлено 11 июня 2026, 22:49
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Полный шок. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу

Трубин может покинуть Лиссабон, поскольку не подходит под игровую модель Силвы

11 июня 2026, 22:02 | Обновлено 11 июня 2026, 22:49
3505
6 Comments
Полный шок. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Будущее украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике» оказалось под вопросом после смены тренера в лиссабонском клубе.

По информации источника, новый наставник «орлов» Марку Силва не считает 24-летнего украинца идеальным кандидатом для своей игровой модели. Тренер уже донес свою позицию до руководства клуба.

Сообщается, что именно из-за сомнений главного тренера «Бенфика» начала изучать рынок в поисках альтернативных вариантов на вратарскую позицию.

Напомним, Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера» и является одним из ключевых игроков сборной Украины.

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Анатолий Трубин Бенфика Марку Силва чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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Комментарии 6
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В Трубіна зашкалює кількість реально воротарських голів. І це факт, хто б що не говорив. Цього ж не приховаєш
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+2
Олійченко, джерело інстаграм
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+1
Полный звездежь!
Первый раз такое, чтобы вратаря вписывать в свою схему.
Хотя конечно - забивает он крайне мало. 
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0
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Не подходит под игровую модель? Простите как? Трубин что, таранный форвард, а он ищет 9? (хотя после Реала немного форвард). Основная задача вратаря отбивать, ловить и выручать. И Трубин как вратарь хорош. 
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