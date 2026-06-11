Полный шок. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Трубин может покинуть Лиссабон, поскольку не подходит под игровую модель Силвы
Будущее украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике» оказалось под вопросом после смены тренера в лиссабонском клубе.
По информации источника, новый наставник «орлов» Марку Силва не считает 24-летнего украинца идеальным кандидатом для своей игровой модели. Тренер уже донес свою позицию до руководства клуба.
Сообщается, что именно из-за сомнений главного тренера «Бенфика» начала изучать рынок в поисках альтернативных вариантов на вратарскую позицию.
Напомним, Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера» и является одним из ключевых игроков сборной Украины.
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Первый раз такое, чтобы вратаря вписывать в свою схему.
Хотя конечно - забивает он крайне мало.