Женская сборная Украины проводит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встречаются женские сборные Англии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы.

Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).

Украина, как аутсайдер квартета, досрочно вылетела в Лигу наций B.

Англия – Украина. Отбор к женскому ЧМ. Видео голов и обзор (обновляется)