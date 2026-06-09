Англия – Украина. Отбор к женскому ЧМ. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации женского чемпионата мира 2027
Женская сборная Украины проводит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
9 июня в 22:00 в английском Ливерпуле на стадионе Хилл Дикинсон встречаются женские сборные Англии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы.
Турнирное положение: Испания, Англия (по 12 очков), Исландия (6), Украина (0).
Украина, как аутсайдер квартета, досрочно вылетела в Лигу наций B.
Англия – Украина. Отбор к женскому ЧМ. Видео голов и обзор (обновляется)
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