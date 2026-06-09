В Лос-Анджелесе прокомментировали подписание Чеберка

Сопрезидент и генеральный менеджер «Лос-Анджелес» Джон Торрингтон прокомментировал подписание контракта с украинским центральным защитником «Коламбус Крю» Евгением Чеберко:

«Евгений – проверенный защитник MLS, обладающий универсальностью, техническими навыками и опытом, необходимыми для усиления нашей линии обороны. Он выступал на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры и понимает, что нужно для победы. Мы рады приветствовать Евгения в «Лос-Анджелесе» и верим, что он внесет важный вклад в нашу борьбу за трофеи на различных фронтах в этом сезоне».

В 2026 году Евгений Чеберко провел 4 матча в MLS, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.