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Major League Soccer
09 июня 2026, 21:57 | Обновлено 09 июня 2026, 21:58
83
0

В Лос-Анджелесе прокомментировали подписание Чеберка

Евгений присоединится к команде из Коламбус Крю

09 июня 2026, 21:57 | Обновлено 09 июня 2026, 21:58
83
0
В Лос-Анджелесе прокомментировали подписание Чеберка
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сопрезидент и генеральный менеджер «Лос-Анджелес» Джон Торрингтон прокомментировал подписание контракта с украинским центральным защитником «Коламбус Крю» Евгением Чеберко:

«Евгений – проверенный защитник MLS, обладающий универсальностью, техническими навыками и опытом, необходимыми для усиления нашей линии обороны. Он выступал на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры и понимает, что нужно для победы. Мы рады приветствовать Евгения в «Лос-Анджелесе» и верим, что он внесет важный вклад в нашу борьбу за трофеи на различных фронтах в этом сезоне».

В 2026 году Евгений Чеберко провел 4 матча в MLS, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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Лос-Анджелес (MLS) трансферы Major League Soccer (MLS) свободный агент Евгений Чеберко Коламбус Крю
Дмитрий Вус Источник: ФК Лос-Анджелес
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