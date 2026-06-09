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  4. Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 15:32 |
254
0

Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 июня проходит матч плей-офф за право играть в УПЛ

09 июня 2026, 15:32 |
254
0
Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ
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9 июня в 15:30 стартовал второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.

Поединок проходит в Киеве на «Арене Левый Берег». Главный арбитр – Дмитрий Панчишин.

Первая встреча команд лишь обострила интригу, поскольку фаворит не был определен (1:1).

Плей-офф за УПЛ. 9 июня

Ответный матч

«Левый Берег» – «Александрия» – 0:0 (обновляется)

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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