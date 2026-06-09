ОФІЦІЙНО. Рік перерви. Алессандро Неста очолив італійський клуб
Бывший футболист будет работать в «Авеллино»
50-летний Алессандро Неста официально начал новый этап своей тренерской карьеры, возглавив представителя Серии B – «Авеллино».
Стороны договорились о подписании контракта на два года – до лета 2028 года.
Алессандро взял почти годичную паузу в тренерской деятельности после непростого периода работы в «Монце».
Впервые Неста возглавил «Монцу» летом 2024 года, однако был уволен в конце года. Второй шанс Алессандро получил в феврале 2025-го, но по окончании сезона снова покинул клуб.
На протяжении тренерской карьеры Неста также работал в клубах «Майами» (США), «Перуджа», «Фрозиноне» и «Реджана» (все – Италия).
Прошлый сезон «Авеллино» завершило на восьмом месте в Серии B и попало в зону плей-офф. Однако клуб проиграл уже в первом раунде «Катандзаро» (0:3).
𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐍𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨 💚— U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) June 8, 2026
🐺 Benvenuto tra i lupi
ℹ️ https://t.co/YGero2mm9B #usavellino1912 #branco pic.twitter.com/Ko8a7wDM8P
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