ОФІЦІЙНО. Рік перерви. Алессандро Неста очолив італійський клуб

50-летний Алессандро Неста официально начал новый этап своей тренерской карьеры, возглавив представителя Серии B – «Авеллино».

Стороны договорились о подписании контракта на два года – до лета 2028 года.

Алессандро взял почти годичную паузу в тренерской деятельности после непростого периода работы в «Монце».

Впервые Неста возглавил «Монцу» летом 2024 года, однако был уволен в конце года. Второй шанс Алессандро получил в феврале 2025-го, но по окончании сезона снова покинул клуб.

На протяжении тренерской карьеры Неста также работал в клубах «Майами» (США), «Перуджа», «Фрозиноне» и «Реджана» (все – Италия).

Прошлый сезон «Авеллино» завершило на восьмом месте в Серии B и попало в зону плей-офф. Однако клуб проиграл уже в первом раунде «Катандзаро» (0:3).