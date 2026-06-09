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Италия
09 июня 2026, 15:39 | Обновлено 09 июня 2026, 15:52
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0

ОФІЦІЙНО. Рік перерви. Алессандро Неста очолив італійський клуб

Бывший футболист будет работать в «Авеллино»

09 июня 2026, 15:39 | Обновлено 09 июня 2026, 15:52
260
0
ОФІЦІЙНО. Рік перерви. Алессандро Неста очолив італійський клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста
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50-летний Алессандро Неста официально начал новый этап своей тренерской карьеры, возглавив представителя Серии B – «Авеллино».

Стороны договорились о подписании контракта на два года – до лета 2028 года.

Алессандро взял почти годичную паузу в тренерской деятельности после непростого периода работы в «Монце».

Впервые Неста возглавил «Монцу» летом 2024 года, однако был уволен в конце года. Второй шанс Алессандро получил в феврале 2025-го, но по окончании сезона снова покинул клуб.

На протяжении тренерской карьеры Неста также работал в клубах «Майами» (США), «Перуджа», «Фрозиноне» и «Реджана» (все – Италия).

Прошлый сезон «Авеллино» завершило на восьмом месте в Серии B и попало в зону плей-офф. Однако клуб проиграл уже в первом раунде «Катандзаро» (0:3).

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Алессандро Неста Серия B чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Андрей Витренко Источник
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