Арда Туран провел встречу в тренером известного клуба
Коуч «горняков» встретился с Оканом Буруком из «Галатасарая»
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран встретился с коучем «Галатасарая» Оканом Буруком.
По информации турецких СМИ, 39-летний коуч украинского гранда и главный тренер турецкого клуба провели встречу. Остается неизвестным, какой была ее цель.
Арда Туран возглавляет «Шахтер» с лета 2025 года. Он привел команду к титулу Украинской Премьер-лиги, а также под его правлением команда дошла до полуфинала Лиги конференций, где уступила «Кристал Пэлас».
Ранее сообщалось о том, что в Бразилии заинтересованы в подписании вингера «Шахтера».
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