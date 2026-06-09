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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 10:57 | Обновлено 09 июня 2026, 11:07
153
0

Арда Туран провел встречу в тренером известного клуба

Коуч «горняков» встретился с Оканом Буруком из «Галатасарая»

09 июня 2026, 10:57 | Обновлено 09 июня 2026, 11:07
153
0
Арда Туран провел встречу в тренером известного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран встретился с коучем «Галатасарая» Оканом Буруком.

По информации турецких СМИ, 39-летний коуч украинского гранда и главный тренер турецкого клуба провели встречу. Остается неизвестным, какой была ее цель.

Арда Туран возглавляет «Шахтер» с лета 2025 года. Он привел команду к титулу Украинской Премьер-лиги, а также под его правлением команда дошла до полуфинала Лиги конференций, где уступила «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось о том, что в Бразилии заинтересованы в подписании вингера «Шахтера».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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