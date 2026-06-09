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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 08:59 | Обновлено 09 июня 2026, 09:00
2473
4

Сын легенды Динамо хочет забрать главную звезду Полесья в ЛНЗ

Артем Хацкевич заговорил об Александре Усике

09 июня 2026, 08:59 | Обновлено 09 июня 2026, 09:00
2473
4 Comments
Сын легенды Динамо хочет забрать главную звезду Полесья в ЛНЗ
ФК Полесье. Александр Усик
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Украинский специалист Артем Хацкевич, который является сыном легенды Динамо Александра Хацкевича, заявил, что хотел бы перехватить Александра Усика из Полесья в ЛНЗ, где сейчас трудоустроился.

– Какой сумасшедший маркетинговый кейс вы хотели бы реализовать в ЛНЗ, если бы имели неограниченный бюджет?

– Наверное, перехватить Александра Усика в Полесье, – сказал Артем.

Александр Усик – легендарный украинский боксер, ныне вице-президент Полесья. В расположении «волков» работает и Александр Хацкевич, а Артем перебрался в расположение черкасского ЛНЗ.

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Александр Усик трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Ломаченко свободен.
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якась х..ня 
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такого сильного спеціаліста втратило наше динамо
з ним наше динамо мало шанси зайняти аж ТРЕТЄ місце
а так всього ЧЕТВЕРТІ
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