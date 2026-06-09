Сын легенды Динамо хочет забрать главную звезду Полесья в ЛНЗ
Артем Хацкевич заговорил об Александре Усике
Украинский специалист Артем Хацкевич, который является сыном легенды Динамо Александра Хацкевича, заявил, что хотел бы перехватить Александра Усика из Полесья в ЛНЗ, где сейчас трудоустроился.
– Какой сумасшедший маркетинговый кейс вы хотели бы реализовать в ЛНЗ, если бы имели неограниченный бюджет?
– Наверное, перехватить Александра Усика в Полесье, – сказал Артем.
Александр Усик – легендарный украинский боксер, ныне вице-президент Полесья. В расположении «волков» работает и Александр Хацкевич, а Артем перебрался в расположение черкасского ЛНЗ.
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