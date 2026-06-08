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  4. «Не столь явный». Экс-первая ракетка мира назвал фаворита Уимбилдона
Уимблдон
08 июня 2026, 22:47 |
169
0

«Не столь явный». Экс-первая ракетка мира назвал фаворита Уимбилдона

Матс Виландер верит в Янника Синнера

08 июня 2026, 22:47 |
169
0
«Не столь явный». Экс-первая ракетка мира назвал фаворита Уимбилдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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Бывшая первая ракетка мира и теннисный эксперт Матс Виландер назвал своего фаворита Уимблдона-2026:

«На мой взгляд, Янник Синнер является фаворитом на победу на Уимблдоне. Возможно, он не является столь явным претендентом на победу, как это было на Ролан Гаррос, но он все равно остается огромным фаворитом на то, чтобы снова выиграть Уимблдон».

Янник Синнер (АТР 2) является действующим победителем травяного мейджора. На Ролан Гаррос 2026 итальянец сенсационно проиграл Хуану Мануэлю Черундоло (АТР 56) во втором круге турнира.

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Матс Виландер Янник Синнер Уимблдон-2026
Дмитрий Вус Источник: Ubitennis
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