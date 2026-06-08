На матч квалификации ЧМ-2027 назначено судейскую бригаду из Украины

На матче женских сборных Грузия – Греция, который состоится 9 июня 2026 в Тбилиси, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром встречи назначена Вероника Васильченко, которая будет работать на поле как основной рефери.

На линиях ей помогут ассистентки Светлана Грушко и Вероника Чайка. Обязанности четвертого арбитра выполнит София Причина.

Полностью украинская судейская бригада будет обслуживать поединок квалификации ЧМ-2027, который пройдет 9 июня в 20:00 в столице Грузии.