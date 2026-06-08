Чемпионат мира08 июня 2026, 16:41 | Обновлено 08 июня 2026, 16:49
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На матч квалификации ЧМ-2027 назначено судейскую бригаду из Украины
На игре между Грузией и Грецией будет работать Вероника Васильченко
08 июня 2026, 16:41 | Обновлено 08 июня 2026, 16:49
82
0
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На матче женских сборных Грузия – Греция, который состоится 9 июня 2026 в Тбилиси, будет работать судейская бригада из Украины.
Главным арбитром встречи назначена Вероника Васильченко, которая будет работать на поле как основной рефери.
На линиях ей помогут ассистентки Светлана Грушко и Вероника Чайка. Обязанности четвертого арбитра выполнит София Причина.
Полностью украинская судейская бригада будет обслуживать поединок квалификации ЧМ-2027, который пройдет 9 июня в 20:00 в столице Грузии.
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