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Чемпионат мира
08 июня 2026, 16:41 | Обновлено 08 июня 2026, 16:49
82
0

На матч квалификации ЧМ-2027 назначено судейскую бригаду из Украины

На игре между Грузией и Грецией будет работать Вероника Васильченко

08 июня 2026, 16:41 | Обновлено 08 июня 2026, 16:49
82
0
На матч квалификации ЧМ-2027 назначено судейскую бригаду из Украины
УАФ. Вероника Васильченко
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На матче женских сборных Грузия – Греция, который состоится 9 июня 2026 в Тбилиси, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром встречи назначена Вероника Васильченко, которая будет работать на поле как основной рефери.

На линиях ей помогут ассистентки Светлана Грушко и Вероника Чайка. Обязанности четвертого арбитра выполнит София Причина.

Полностью украинская судейская бригада будет обслуживать поединок квалификации ЧМ-2027, который пройдет 9 июня в 20:00 в столице Грузии.

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судейские назначения Светлана Грушко София Причина чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Греции по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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