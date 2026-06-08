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  4. ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь
Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 16:18 | Обновлено 08 июня 2026, 17:00
1545
0

ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь

Эдуардо Герреро поделился фотографией из столицы Испании

08 июня 2026, 16:18 | Обновлено 08 июня 2026, 17:00
1545
0
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь
Динамо Киев. Эдуардо Герреро
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Панамский нападающий «Динамо» Эдуардо Герреро прибыл в Мадрид.

В своем Instagram 25-летний футболист поделился фотографией из столицы Испании, где он проводит отпуск. На чемпионат мира в составе сборной Панамы он не поедет – игрок столичного гранда не попал в заявку команды на мундиаль.

Как сообщалось ранее, руководство киевского клуба указало Герреро на дверь.

В прошедшем сезоне Эдуардо Герреро провел 34 матча на клубном уровне, в которых успел отличиться 9 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь

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