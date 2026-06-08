ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь
Эдуардо Герреро поделился фотографией из столицы Испании
Панамский нападающий «Динамо» Эдуардо Герреро прибыл в Мадрид.
В своем Instagram 25-летний футболист поделился фотографией из столицы Испании, где он проводит отпуск. На чемпионат мира в составе сборной Панамы он не поедет – игрок столичного гранда не попал в заявку команды на мундиаль.
Как сообщалось ранее, руководство киевского клуба указало Герреро на дверь.
В прошедшем сезоне Эдуардо Герреро провел 34 матча на клубном уровне, в которых успел отличиться 9 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь
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