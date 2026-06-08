Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Молодежные турниры
08 июня 2026, 16:23 | Обновлено 08 июня 2026, 16:28
203
0

Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении

08 июня 2026, 16:23 | Обновлено 08 июня 2026, 16:28
203
0
Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 проводят товарищеский матч в Словении.

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра проходит в спортцентре поселка Горишница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»
Япония U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Япония U-21
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Япония - Украина сборная Японии по футболу U-21 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 08 июня 2026, 09:06 4
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера

Каталонцы примут предложение «Трабзонспора»

Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Футбол | 07 июня 2026, 21:07 7
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной

Футболист пришел в себя

Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Футбол | 08.06.2026, 15:51
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Футбол | 08.06.2026, 10:23
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футбол | 08.06.2026, 07:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 30
Теннис
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 113
Теннис
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 164
Футбол
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12 1
Бокс
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем