Молодежные турниры08 июня 2026, 16:23 | Обновлено 08 июня 2026, 16:28
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Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении
08 июня 2026, 16:23 | Обновлено 08 июня 2026, 16:28
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9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 проводят товарищеский матч в Словении.
Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра проходит в спортцентре поселка Горишница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).
Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.
Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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