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9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 проводят товарищеский матч в Словении.

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра проходит в спортцентре поселка Горишница.

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5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)