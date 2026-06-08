Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Япония U-21
8 июня в 16:00 состоится контрольный поединок в Словении
9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграют товарищеский матч в Словении.
Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра пройдет в спортцентре поселка Горишница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).
Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.
Япония U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит YouTube-калал УАФ
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