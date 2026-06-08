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08 июня 2026, 15:23 | Обновлено 08 июня 2026, 15:27
106
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Япония U-21

8 июня в 16:00 состоится контрольный поединок в Словении

08 июня 2026, 15:23 | Обновлено 08 июня 2026, 15:27
106
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Япония U-21
УАФ
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9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграют товарищеский матч в Словении.

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра пройдет в спортцентре поселка Горишница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

Япония U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит YouTube-калал УАФ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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