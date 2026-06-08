Конкурент Забарного принял решение по своему будущему в ПСЖ

Эквадорский защитник Вильян Пачо близок к продлению контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболит и французский гранд находится на финальной стадии согласования контракта сроком до 2030 года. Действующее соглашение подходит к концу летом 2028 года.

В текущем сезоне на счету Вильяна Пачо 44 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1голевой передачей.

В составе «ПСЖ» на позиции центрального защитника выступает украинец Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ.