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Франция
08 июня 2026, 12:23 | Обновлено 08 июня 2026, 13:27
1051
0

Конкурент Забарного принял решение по своему будущему в ПСЖ

Вильян Пачо намерен продлить контракт с французским грандом

08 июня 2026, 12:23 | Обновлено 08 июня 2026, 13:27
1051
0
Конкурент Забарного принял решение по своему будущему в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильян Пачо
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Эквадорский защитник Вильян Пачо близок к продлению контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболит и французский гранд находится на финальной стадии согласования контракта сроком до 2030 года. Действующее соглашение подходит к концу летом 2028 года.

В текущем сезоне на счету Вильяна Пачо 44 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1голевой передачей.

В составе «ПСЖ» на позиции центрального защитника выступает украинец Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ.

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Вильян Пачо продление контракта ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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