Динамо нашло замену Бленуце и Гереро, которые покинут клуб

Защитник Владислав Герич вошел в список футболистов, которые отправятся на летние учебно-тренировочные сборы киевского «Динамо».

По информации источника ТаТоТаке, молодой футболист сможет проявить себя перед тренерским штабом первой команды во время подготовки к новому сезону.

Прошлый сезон Герич провел в аренде в «Черноморце», где сыграл 23 матча в Первой лиге и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.