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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 21:22 | Обновлено 09 июня 2026, 21:57
1768
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Динамо нашло замену Бленуце и Гереро, которые покинут клуб

Киевская команда пригласит Герича на сборы

09 июня 2026, 21:22 | Обновлено 09 июня 2026, 21:57
1768
6 Comments
Динамо нашло замену Бленуце и Гереро, которые покинут клуб
ФК Черноморец. Владислав Герич
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Защитник Владислав Герич вошел в список футболистов, которые отправятся на летние учебно-тренировочные сборы киевского «Динамо».

По информации источника ТаТоТаке, молодой футболист сможет проявить себя перед тренерским штабом первой команды во время подготовки к новому сезону.

Прошлый сезон Герич провел в аренде в «Черноморце», где сыграл 23 матча в Первой лиге и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.

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Владислав Герич Динамо Киев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 7
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Суркису нужен "герыч".
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+1
он у Григорчука из глубины играл
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+1
автор заголовка считает что он имеет хорошее чувство юмора?
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+1
Он не защитник, исправьте. 
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+1
Герич - це не заміна Герреро. Герич - фланговий форвард, вінгер. Втім, Костюку також потрібен хороший вінгер.
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0
Кто брал румына, на х брали хз 
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0
Каждый божий день мы сидим в своем фанатском подвале Динамо Киев и глушим боярышник. Но когда сверху приходит набат и звонят Михалычи, что судейскому корпусу срочно требуются новые меховые изделия для судей, наш куратор Дядя Коля врубает режим швейного диктатора. Работа объявляется в три смены. Сроки горят, объемы космические. Чтобы наш фанатский десант не упал лицом в швейную машинку от бессонницы, Дядя Коля применяет проверенную систему, и выдаёт тоже каждому из нас по дозе герыча
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-1
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