Динамо официально выступило против Шахтера и Полесья
Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров
Участники Украинской Премьер-лиги решили не менять действующий лимит на легионеров на сезон 2026/27.
По информации ТаТоТаке, большинство представителей элитного дивизиона высказались против идеи увеличения максимального количества иностранных футболистов в заявке до восьми. Среди протестующих есть и обладатель Кубка Украины «Динамо».
Сообщается, что за смягчение лимита проголосовали лишь пять клубов – «Шахтер», «Полесье», «Кривбасс», «Верес» и «Александрия». Остальные участники чемпионата не поддержали предложенные изменения.
Таким образом, регламент по использованию легионеров останется неизменным и в новом сезоне.
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