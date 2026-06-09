Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо официально выступило против Шахтера и Полесья
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 21:42 | Обновлено 09 июня 2026, 22:02
1882
4

Динамо официально выступило против Шахтера и Полесья

Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров

09 июня 2026, 21:42 | Обновлено 09 июня 2026, 22:02
1882
4 Comments
Динамо официально выступило против Шахтера и Полесья
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Участники Украинской Премьер-лиги решили не менять действующий лимит на легионеров на сезон 2026/27.

По информации ТаТоТаке, большинство представителей элитного дивизиона высказались против идеи увеличения максимального количества иностранных футболистов в заявке до восьми. Среди протестующих есть и обладатель Кубка Украины «Динамо».

Сообщается, что за смягчение лимита проголосовали лишь пять клубов – «Шахтер», «Полесье», «Кривбасс», «Верес» и «Александрия». Остальные участники чемпионата не поддержали предложенные изменения.

Таким образом, регламент по использованию легионеров останется неизменным и в новом сезоне.

По теме:
Агент: «Бленуце уйдет только в очень амбициозный проект»
Владимир ШАРАН: «Извините, болельщики, извините, руководство»
АЛИССОН: «Для молодых бразильских игроков Шахтер – отличная команда»
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу легионеры лимит на легионеров Шахтер Донецк Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Александрия
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Теннис | 09 июня 2026, 14:11 6
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную

Даяна уверенно одолела Сару Бейлек в двух сетах

Леонид БУРЯК – о результатах Динамо и об Андрее Ярмоленко
Футбол | 09 июня 2026, 18:36 0
Леонид БУРЯК – о результатах Динамо и об Андрее Ярмоленко
Леонид БУРЯК – о результатах Динамо и об Андрее Ярмоленко

Мнение известного футболиста и тренера о киевской команде

Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Футбол | 09.06.2026, 07:12
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09.06.2026, 07:59
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Ребров принял решение относительно своего будущего
Футбол | 09.06.2026, 07:02
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
піздаватий заголовок
Ответить
+2
Дивно що Динамо не запропонувало посилення ліміту на легіонерів, думаю більшість клубів підтримало б 
Ответить
0
а Олександрія яким боком до легіонерів в УПЛ? Та й вже й вилетіла. Тепер Кузьменки вже не будуть завозити в Україну чорне гівно -  з якого навіть Шаран не здатен зліпити цукерку.
Ответить
0
Звісно, виступили проти. Адже у «Динамо» немає грошей на трансфери. Рівень сучасного «Динамо»: купити Ольховського з першої ліги.
Ответить
-1
Популярные новости
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
08.06.2026, 07:55 11
Футбол
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 32
Футбол
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
08.06.2026, 06:32 2
Футбол
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
07.06.2026, 21:43 5
Футбол
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44 2
Бокс
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
08.06.2026, 07:52 18
Футбол
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
08.06.2026, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем