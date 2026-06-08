Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту
Малага на выезде переиграла Лас-Пальмас в первом полуфинале плей-офф
Команда Малага одержала выездную победу над Лас-Пальмасом (1:0) в первом полуфинале плей-офф Сегунды.
Матчи плей-офф за выход в Ла Лигу состоялись 7 июня на стадионе Гран-Канария в Лас-Пальмасе.
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Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Давид Ларрубия получил передачу от Даниэля Лоренсо и принес Малазе важную победу (1:0).
Команда из Андалусии сделала шаг к выходу в финал плей-офф. Ответный матч состоится на поле Малаги 10 июня.
В другом полуфинале борьбу ведут Кастельон и Альмерия (первая игра – 1:1, ответный матч – 9 июня).
Сегунда. Плей-офф за повышение в классе. Полуфинал, первый матч
7 июня 2026. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания)
Лас-Пальмас – Малага – 0:1
Гол: Давид Ларрубия, 57
Видео гола и обзор матча
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