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Испания
08 июня 2026, 00:59 | Обновлено 08 июня 2026, 01:13
218
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Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту

Малага на выезде переиграла Лас-Пальмас в первом полуфинале плей-офф

08 июня 2026, 00:59 | Обновлено 08 июня 2026, 01:13
218
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Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту
ФК Малага
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Команда Малага одержала выездную победу над Лас-Пальмасом (1:0) в первом полуфинале плей-офф Сегунды.

Матчи плей-офф за выход в Ла Лигу состоялись 7 июня на стадионе Гран-Канария в Лас-Пальмасе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Давид Ларрубия получил передачу от Даниэля Лоренсо и принес Малазе важную победу (1:0).

Команда из Андалусии сделала шаг к выходу в финал плей-офф. Ответный матч состоится на поле Малаги 10 июня.

В другом полуфинале борьбу ведут Кастельон и Альмерия (первая игра – 1:1, ответный матч – 9 июня).

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе. Полуфинал, первый матч

7 июня 2026. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания)

Лас-Пальмас – Малага – 0:1

Гол: Давид Ларрубия, 57

Видео гола и обзор матча

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Малага Альмерия Лас-Пальмас Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Кастельон переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Так, обидва ці клуби відомі приблизно однаково.
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