Андрей Шевченко рассказал, что сейчас с Эриксенем

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал страшный инцидент, произошедший во время товарищеского матча «Дания» — «Украина», в ходе которого лидер хозяев поля Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

«Мы не можем говорить о футболе. Последнее, что я знаю – он в стабильном состоянии. Хочу поблагодарить футболистов и тренеров за их реакцию. В таких ситуациях нужно думать только о жизни игрока. Вся наша команда, вся страна – с Кристианом и его семьей. Мы молимся за него.

Сегодня мы не будем говорить о футболе. После таких моментов игра отходит на второй план. Мы думаем только о Кристиане. Этот матч фактически уже завершен», – подытожил президент УАФ.