Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Шевченко рассказал, что сейчас с Эриксенем
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 21:31 | Обновлено 07 июня 2026, 21:32
4091
0

Андрей Шевченко рассказал, что сейчас с Эриксенем

Президент УАФ сообщил, что состояние игрока стабилизировалось

07 июня 2026, 21:31 | Обновлено 07 июня 2026, 21:32
4091
0
Андрей Шевченко рассказал, что сейчас с Эриксенем
УАФ. Андрей Шевченко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал страшный инцидент, произошедший во время товарищеского матча «Дания» — «Украина», в ходе которого лидер хозяев поля Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

«Мы не можем говорить о футболе. Последнее, что я знаю – он в стабильном состоянии. Хочу поблагодарить футболистов и тренеров за их реакцию. В таких ситуациях нужно думать только о жизни игрока. Вся наша команда, вся страна – с Кристианом и его семьей. Мы молимся за него.

Сегодня мы не будем говорить о футболе. После таких моментов игра отходит на второй план. Мы думаем только о Кристиане. Этот матч фактически уже завершен», – подытожил президент УАФ.

По теме:
Тренер сборной Дании дал обещание после эпизода с Эриксеном
Вольфсбург связался со сборной Дании после жуткого падения Эриксена
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
товарищеские матчи Кристиан Эриксен сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина прерванные матчи Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: MEGOGO
Оцените материал
(76)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07 июня 2026, 08:44 3
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко

Рико назвал Али

Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Теннис | 07 июня 2026, 20:44 20
Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026

Александр обыграл Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции

Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Бокс | 07.06.2026, 01:01
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Футбол | 07.06.2026, 22:22
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07.06.2026, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 19
Футбол
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 22
Футбол
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12
Бокс
Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией
Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией
07.06.2026, 09:22 10
Футбол
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 113
Теннис
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 8
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем