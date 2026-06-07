Андрей Шевченко рассказал, что сейчас с Эриксенем
Президент УАФ сообщил, что состояние игрока стабилизировалось
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал страшный инцидент, произошедший во время товарищеского матча «Дания» — «Украина», в ходе которого лидер хозяев поля Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.
«Мы не можем говорить о футболе. Последнее, что я знаю – он в стабильном состоянии. Хочу поблагодарить футболистов и тренеров за их реакцию. В таких ситуациях нужно думать только о жизни игрока. Вся наша команда, вся страна – с Кристианом и его семьей. Мы молимся за него.
Сегодня мы не будем говорить о футболе. После таких моментов игра отходит на второй план. Мы думаем только о Кристиане. Этот матч фактически уже завершен», – подытожил президент УАФ.
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