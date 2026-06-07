У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии

Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был омрачён жутким эпизодом с участием лидера хозяев Кристиана Эриксена.

Болельщики заметили, что за секунды до трагического эпизода Эриксен о чем-то эмоционально спорил с игроком сборной Украины Русланом Малиновским.

Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.