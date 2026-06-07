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  4. У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 22:45 |
3267
7

У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии

Кристиан о чём-то спорил с Малиновским

07 июня 2026, 22:45 |
3267
7 Comments
У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был омрачён жутким эпизодом с участием лидера хозяев Кристиана Эриксена.

Болельщики заметили, что за секунды до трагического эпизода Эриксен о чем-то эмоционально спорил с игроком сборной Украины Русланом Малиновским.

Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.

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Кристиан Эриксен товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина прерванные матчи Руслан Малиновский
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Прям конфлікт. Там більше схоже на вибачення, чи щось таке...
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+7
Очевидно, Малиновський одержав удар по нозі. Тому що йшов з поля на заміну і кульгав
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+4
Не несіть фігню. Ні до чого тут перепалка з Малиновським. Тим більше, матч товариський, результат не мав ніякого значення, нервувати підстав ніяких. У Еріксена стався рецидив, який міг статися в любу секунду де завгодно. Після зупинки серця повернутися на високий професійний рівень це великий ризик. 
Крістіан у треба слухати лікарів і не випробовувати долю. 
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+2
а не глянув автора статті....
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+1
до чого тут Маліновський? його вже на полі майже не було...
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+1
Ви куди дивилися? Гру чи щось інше? ))) Маліновський просив, щоб датчани вибили м'яч в аут із-за проблем з ногою, схоже м'язова судома була, а вони не вибивали. Саме тому він і висловлював претензії гравцям суперника, зокрема Еріксону, а ті щось виправдовувалися. 
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0
Яким би не був лайном Маліновський як футболіст під час матчу - але Еріксон втратив свідомість не через конфлікт з ним.
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-4
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