У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии
Кристиан о чём-то спорил с Малиновским
Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был омрачён жутким эпизодом с участием лидера хозяев Кристиана Эриксена.
Болельщики заметили, что за секунды до трагического эпизода Эриксен о чем-то эмоционально спорил с игроком сборной Украины Русланом Малиновским.
Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.
Moments before Christian Eriksen collapsed.— TopCee (@UtdTopCee) June 7, 2026
Wishing him quick recovery & strength. 🙏❤️pic.twitter.com/xfbPB4L1Zl
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