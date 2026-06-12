Динамо шокировано запросом футболиста по поводу зарплаты

Киевское «Динамо» ведет активный поиск легионера на позицию центрального защитника.

Как отмечает источник, киевский клуб уже вел переговоры с некоторыми легионерами, которые не были против трансфера, но запросили потенциальную зарплату в размере от 1,5 млн в год в иностранной валюте. Столичный клуб отказался платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.