Динамо шокировано запросом футболиста по поводу зарплаты
Киевляне ведут активный поиск легионера на позицию центрального защитника
Киевское «Динамо» ведет активный поиск легионера на позицию центрального защитника.
Как отмечает источник, киевский клуб уже вел переговоры с некоторыми легионерами, которые не были против трансфера, но запросили потенциальную зарплату в размере от 1,5 млн в год в иностранной валюте. Столичный клуб отказался платить такие деньги.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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