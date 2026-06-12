Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо шокировано запросом футболиста по поводу зарплаты
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 08:02 |
708
0

Динамо шокировано запросом футболиста по поводу зарплаты

Киевляне ведут активный поиск легионера на позицию центрального защитника

12 июня 2026, 08:02 |
708
0
Динамо шокировано запросом футболиста по поводу зарплаты
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» ведет активный поиск легионера на позицию центрального защитника.

Как отмечает источник, киевский клуб уже вел переговоры с некоторыми легионерами, которые не были против трансфера, но запросили потенциальную зарплату в размере от 1,5 млн в год в иностранной валюте. Столичный клуб отказался платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

По теме:
Луис Энрике попросил ПСЖ подписать известного защитника из Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб подписал контракт с украинским полузащитником
Цыганков покинет Жирону. Украинец получил вариант для продолжения карьеры
Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол с вертолета
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11 июня 2026, 12:09 7
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке

В этом квартете сойдутся сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии

ФОТО. Игрок сборной Южной Кореи порвал футболку сопернику во время матча ЧМ
Футбол | 12 июня 2026, 05:53 0
ФОТО. Игрок сборной Южной Кореи порвал футболку сопернику во время матча ЧМ
ФОТО. Игрок сборной Южной Кореи порвал футболку сопернику во время матча ЧМ

Ли Хан Бом зацепил Павела Шульца в борьбе, чеху пришлось менять джерси

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11.06.2026, 12:02
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11.06.2026, 08:43
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Футбол | 12.06.2026, 00:04
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 7
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 10
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 9
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 52
Футбол
Финал Кубка Стэнли: 8 шайб, дубль капитана и важная победа на выезде
Финал Кубка Стэнли: 8 шайб, дубль капитана и важная победа на выезде
10.06.2026, 11:25 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем