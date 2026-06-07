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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 20:28 |
9327
0

Дания – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны

07 июня 2026, 20:28 |
9327
0
Дания – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ
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В воскресенье, 7 июня, проходит товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Команды играют на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Этот поединок стал вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе сборные провалили отбор на ЧМ-2026 и готовятся к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2026 года.

Товарищеский матч. 7 июня.

Дания – Украина – 2:1
Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.

ГОЛ! Доргу, 13 мин, 1:0!

ГОЛ! Меле, 36 мин, 2:0!

ГОЛ! Цыганков, 44 мин, 2:1!

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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