Дания – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 7 июня, проходит товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Команды играют на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Этот поединок стал вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе сборные провалили отбор на ЧМ-2026 и готовятся к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2026 года.

Товарищеский матч. 7 июня.

Дания – Украина – 2:1

Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.

ГОЛ! Доргу, 13 мин, 1:0!

ГОЛ! Меле, 36 мин, 2:0!

ГОЛ! Цыганков, 44 мин, 2:1!