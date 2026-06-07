Дания – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны
В воскресенье, 7 июня, проходит товарищеский матч между сборными Дании и Украины.
Команды играют на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Этот поединок стал вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе сборные провалили отбор на ЧМ-2026 и готовятся к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2026 года.
Товарищеский матч. 7 июня.
Дания – Украина – 2:1
Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.
ГОЛ! Доргу, 13 мин, 1:0!
ГОЛ! Меле, 36 мин, 2:0!
ГОЛ! Цыганков, 44 мин, 2:1!
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