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  4. Жирона решила куда продать Цыганкова. Объявленна сумма трансфера
Испания
07 июня 2026, 20:22 |
4201
4

Жирона решила куда продать Цыганкова. Объявленна сумма трансфера

Каталонцы примут предложение «Трабзонспора»

07 июня 2026, 20:22 |
4201
4 Comments
Жирона решила куда продать Цыганкова. Объявленна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» активно работает над усилением правого фланга атаки после ухода Александра Зубкова в греческий АЕК.

По информации турецких СМИ, одним из главных кандидатов на замену украинцу стал вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков.

Сообщается, что клуб из Трабзона уже начал переговоры с «Жироной» и предложил за 28-летнего футболиста 10 млн евро.

Интерес к Цыганкову также проявляют нидерландский «Аякс» и испанский «Эспаньол», однако «Трабзонспор» настроен серьезно и стремится закрыть сделку в ближайшее время.

Ранее «Жирона» оценивала украинца в 15 млн евро, однако после вылета из Ла Лиги клуб планирует сократить расходы на состав. Из-за этого руководство каталонцев согласилось на сумму в 10 млн евро.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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"За інформацією турецьких ЗМІ" це вже новий мем.
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+1
Ща ще один покладе стане відразу граючим тренером трабзона)))
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0
То ще вилами по воді Олійченком писано.
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0
Таааак! Чекаємо Віктора💪🇺🇦 в чудовій бордово-синій сім'ї♥️💙 🤩
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-1
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