Жирона решила куда продать Цыганкова. Объявленна сумма трансфера

Турецкий «Трабзонспор» активно работает над усилением правого фланга атаки после ухода Александра Зубкова в греческий АЕК.

По информации турецких СМИ, одним из главных кандидатов на замену украинцу стал вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков.

Сообщается, что клуб из Трабзона уже начал переговоры с «Жироной» и предложил за 28-летнего футболиста 10 млн евро.

Интерес к Цыганкову также проявляют нидерландский «Аякс» и испанский «Эспаньол», однако «Трабзонспор» настроен серьезно и стремится закрыть сделку в ближайшее время.

Ранее «Жирона» оценивала украинца в 15 млн евро, однако после вылета из Ла Лиги клуб планирует сократить расходы на состав. Из-за этого руководство каталонцев согласилось на сумму в 10 млн евро.