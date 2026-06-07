Определены чемпионки Ролан Гаррос 2026 в женском парном разряде
Синякова и Таунсенд в финале переиграли дуэт Данилина / Крунич
Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) выиграли трофей в парном женском разряде на Открытом чемпионате Франции 2026.
В финальном поединке Синякова и Таунсенд обыграли дуэт Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 6:2, 7:5.
Во втором сете дуэт Синякова / Таунсенд сделали камбек при счете 1:4 и закрыли матч в свою пользу.
Катерина и Тейлор выиграли третий совместный трофей Grand Slam (Уимблдон-2024, Aus Open-2025).
Ролан Гаррос 2026. Пары, финал
Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) – 6:2, 7:5
Видеообзор матча
Видеообзор церемонии награждения
Фотогалерея матча
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