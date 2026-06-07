Определены чемпионки Ролан Гаррос 2026 в женском парном разряде

Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) выиграли трофей в парном женском разряде на Открытом чемпионате Франции 2026.

В финальном поединке Синякова и Таунсенд обыграли дуэт Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 6:2, 7:5.

Во втором сете дуэт Синякова / Таунсенд сделали камбек при счете 1:4 и закрыли матч в свою пользу.

Катерина и Тейлор выиграли третий совместный трофей Grand Slam (Уимблдон-2024, Aus Open-2025).

Ролан Гаррос 2026. Пары, финал

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) – 6:2, 7:5

Видеообзор матча

Видеообзор церемонии награждения

Фотогалерея матча