Украина. Премьер лига06 июня 2026, 12:04 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с очередным украинцем
Василий Кравец остался без клуба
06 июня 2026, 12:04 |
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Харьковский Металлист 1925 официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским защитником Василием Кравцем. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Металлист 1925 благодарит Василия за время проведенный в клубе и желает успешного продолжения карьеры», – лаконично говорится в сообщении.
Василий Кравец присоединился к Металлисту 1925 в июне 2024-го года. За это время провел 28 официальных матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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