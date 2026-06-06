ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с очередным украинцем

Харьковский Металлист 1925 официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским защитником Василием Кравцем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Металлист 1925 благодарит Василия за время проведенный в клубе и желает успешного продолжения карьеры», – лаконично говорится в сообщении.

Василий Кравец присоединился к Металлисту 1925 в июне 2024-го года. За это время провел 28 официальных матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.