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Турция
06 июня 2026, 10:57 | Обновлено 06 июня 2026, 11:00
793
0

Источник: Трабзонспор поставил ультиматум Цыганкову и Жирони

Турецкий клуб пытается подписать украинского вингера

06 июня 2026, 10:57 | Обновлено 06 июня 2026, 11:00
793
0
Источник: Трабзонспор поставил ультиматум Цыганкову и Жирони
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» поставил ультиматум «Жироне» и ее украинскому винггеру Виктору Цыганкову, которого пытается подписать.

Как сообщает Fotomac, клуб из Трабзона предложил за 28-летнего игрока «бело-красных» 10 млн евро. Руководство «Трабзонспора» пытается поскорее закрыть трансфер украинца.

Однако в турецком клубе уже проинформировали «Жирону» и самого игрока, что если это предложение будет отклонено, они переключатся на другие варианты усиления команды.

Сообщалось, что Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб.

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Антон Романенко Источник: Fotomac
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