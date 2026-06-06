Вопрос решен. Металлист 1925 сменит название, известно, на какое

Харьковский «Металлист 1925» уже в ближайшее время откроет новую страницу своей истории под другим названием.

По информации источника, руководство клуба приняло решение провести масштабный ребрендинг. Команда сменит название на ФК «Харьков».

Сообщается, что вопрос уже решен, а сейчас в клубе работают над подготовкой всех организационных и маркетинговых изменений. В частности, речь идет об обновлении визуального стиля, запуске нового сайта и полной перезагрузке бренда.

Прошлый сезон УПЛ «Металлист 1925» завершил на пятом месте в чемпионате Украины по футболу.