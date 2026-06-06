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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 20:22 |
1131
6

Вопрос решен. Металлист 1925 сменит название, известно, на какое

С нового сезона клуб будет называться ФК «Харьков»

06 июня 2026, 20:22 |
1131
6 Comments
Вопрос решен. Металлист 1925 сменит название, известно, на какое
ФК Металлист 1925
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Харьковский «Металлист 1925» уже в ближайшее время откроет новую страницу своей истории под другим названием.

По информации источника, руководство клуба приняло решение провести масштабный ребрендинг. Команда сменит название на ФК «Харьков».

Сообщается, что вопрос уже решен, а сейчас в клубе работают над подготовкой всех организационных и маркетинговых изменений. В частности, речь идет об обновлении визуального стиля, запуске нового сайта и полной перезагрузке бренда.

Прошлый сезон УПЛ «Металлист 1925» завершил на пятом месте в чемпионате Украины по футболу.

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Харьков чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переименование Богдан Бойко
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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Комментарии 6
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цікаво яка буде емблема і .................
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Все таки це краще ніж1925...................... Я за!
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Та суть не в назві. Це мабуть фк "Металіст" з 1 ліги має претензії по поводу назви. Як відомо першоліговий клуб це Ярославського, а 1925 власники інші, але створювався на гроші громадян харківщини.
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Нарешті!Не можна маніпулювати назвою Клубу,який 100 років робив себе ім'я..Заробіть своє обличчя.На маніпуляції ім'я не хробити.Плюс новий вболівальник для вашою підтримки,поки не буде дербі з Металістом,а воно обов'язково буде;)
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Вже була така назва.
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